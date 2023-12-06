Вашингтон, 6 декабря, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи (от штата Коннектикут) высказал мнение о том, что Соединенные Штаты скоро бросят Украину.

Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/ Global Look Press Член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи

«Я просто не думаю, что есть какие бы то ни было сомнения насчёт того, что мы вот-вот бросим Украину», — приводит ТАСС слова Мерфи, который так прокомментировал разногласия между республиканцами и демократами в США по поводу запроса американской администрации на выделение из бюджета крупной финансовой помощи Киеву.

По мнению Мерфи, отказ от поддержки Киева якобы может привести к вооружённому конфликту в Европе.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря в Сенате США представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня в размере около 100 млрд долларов.

Представители Республиканской партии заявили, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. Демократы, по словам источника, раскритиковали политических противников, указав на их действия под диктовку экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи. По её словам, бездействие законодателей поставит Украину на колени на поле боя, что увеличит вероятность военных побед России.

По данным агентства Bloomberg, голосование в Сенате Конгресса США о выделении Украине очередного пакета военной помощи произойдёт не раньше 11 декабря. При этом 15-го числа сенаторы уйдут на рождественские каникулы.