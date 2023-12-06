Вашингтон, 6 декабря, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Сенатор Митт Ромни назвал «хорошей идеей» тот факт, что глава киевского режима Владимир Зеленский не выступил на закрытом брифинге в Сенате США по вопросу выделения денег на дополнительную помощь Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я не знаю, в чем была проблема с президентом Зеленским. Но, думаю, хорошая идея, что он не там», — заявил Митт Ромни журналистам.

Политик считает, что сенаторы знают о нуждах ВСУ, но суть вопроса на данный момент не в Украине и её желаниях. Республиканцы требуют, чтобы тема помощи Украине и Израилю не отвлекала внимание от финансирования укрепления южной границы США.

Как сообщало ИА Регнум, сенаторы-республиканцы сорвали «секретный брифинг», организованный по запросу Белого дома, касающийся помощи армиям Украины и Израиля. Как пояснил после демарша Митт Ромни, сделали они это потому, что не получили от оппозиции ответа на свои предложения.

В окружении главы киевского режима Владимира Зеленского всё настойчивее говорят, что после декабря Украина останется без финансовых вливаний Запада.