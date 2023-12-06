Москва, 6 декабря, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Для властей США поражение Украины в конфликте с Россией означает серьёзные риски начала ещё одного территориального спора — в этот раз Китая и Тайваня. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 декабря заявил американист Павел Шариков.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ранее президент США Джозеф Байден назвал «абсолютным сумасшествием» то, что Конгресс не согласовал новую помощь Украине. По его словам, это противоречит интересам Вашингтона. С ним согласилась министр финансов США Джанет Йеллен, которая полагает, что вокруг Украины сложилась ужасная ситуация и что ответственность за поражение киевского режима ляжет на Соединённые Штаты, если ВСУ не получат новые средства.

Эксперт согласился, что раз Байден говорит в таких выражениях, значит, он на самом деле опасается того, что Украина может остаться без помощи. Хотя вполне вероятно, что глава Белого дома немного сгущает краски. Основная риторика Байдена подразумевает, что в Украину уже так много вложено, что останавливаться и блокировать помощь нельзя. Тем более что речь идёт о фундаментальном решении, а не о каком-то незначительном пакете.

«Что касается Йеллен, то она сотрудница администрации Байдена и усиливает ту риторику и аргументацию, которую использует президент», — объяснил Шариков.

По его словам, в США опасаются поражения Украины, так как считают, что любое подобное изменение территориальных границ может повлечь за собой аналогичные инциденты по всему миру. В первую очередь это связано с Тайванем. А если начнутся проблемы с Китаем, то за этим могут последовать и иные территориальные споры в разных частях света.

«Изменение границ вследствие российско-украинского конфликта станет очень серьёзным прецедентом», — подчеркнул американист.

При этом он напомнил, что ящик Пандоры в своё время открыли именно США, создав косовский прецедент, когда границы изменились без однозначного международного признания.

«И американцам часто пеняют на этот косовский инцидент, а Вашингтону по большому счёту здесь нечего возразить. Таким образом, если в мире разгорятся новые территориальные споры, то американцам придётся реагировать на них намного более жёстко, нежели сейчас в российско-украинском конфликте», — считает Шариков.

При этом он призвал не считать республиканцев теми, кто однозначно выступает против поддержки Украины. Более того, эта партия должна быть весьма заинтересована в оказании Украине военной помощи, потому что это выгодно военно-промышленному комплексу США, который получит дополнительные заказы и находится в очень близких отношениях с республиканцами.

«Так что идёт торг, и, скорее всего, республиканцы пытаются выторговать себе более выгодные условия. Может быть, даже не связанные с Украиной и её вооружением», — пояснил эксперт.

В то же время он считает, что пока ждать возвращения республиканцев в Белый дом не приходится.

«Среди них, кроме Дональда Трампа, нет внятных кандидатов. А Трамп — это не то чтобы образцовый республиканец. Он занимает очень специфическую позицию. И с республиканским истеблишментом, который принимает важнейшие политические решения, он испортил отношения ещё в 2015–2016 годах», — подытожил Шариков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Байдена, если вопрос поддержки Украины провалится, то это будет «просто неправильно».

Между тем в самом Сенате из-за вопроса о выделении дополнительной помощи Украине разгораются нешуточные страсти. Американские законодатели обвиняют друг друга в «перехвате темы», а республиканцы вдобавок пеняют демократам на недостаточное внимание к проблеме безопасности американских границ.

Член сената Конгресса США от Демократической партии Крис Мёрфи и вовсе предположил, что Вашингтон скоро бросит Украину.

Также сенаторы-республиканцы сорвали «секретный брифинг», организованный по запросу Белого дома, касающийся помощи армиям Украины и Израиля, так как не получили от оппозиции ответа на свои предложения и не захотели «сидеть и слушать, как демократы говорят о важности помощи Израилю и Украине».