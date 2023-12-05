Москва, 5 декабря, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга — республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам администрации Белого дома. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 декабря заявил политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

Ранее в Сенате США не смогли договориться о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы настаивают на изменениях миграционной политики и новых правилах охраны южных границ США. В свою очередь, глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг пожаловалась, что средств для продолжения военной помощи киевскому режиму почти не осталось.

Как полагает Войтоловский, провал переговоров в Сенате не стоит связывать исключительно с позицией республиканцев по тому или иному вопросу в сфере национальной безопасности. Для этой партии, как пояснил эксперт, вопросы внутренней безопасности имеют не меньшее значение, чем вопросы внешней безопасности, связанные с противоборством с важнейшими противниками США — Китаем, Россией, Ираном, Северной Кореей и так далее.

«Однако вопросы безопасности и внешней политики вторичны по отношению к вопросам социально-экономического развития. Среднему американскому избирателю, как и значительной части элиты, абсолютно наплевать, что происходит на Украине, в Южно-Китайском море. Им важно, что у них в кошельке, какие у них будут возможности с точки зрения потребительского кредитования, какая будет ситуация на рынке труда», — объяснил Войтоловский.

Тем не менее вопросы внешней политики (украинский, израильский, тайваньский) сейчас имеют существенное значение для той фронды, которую, как пояснил эксперт, республиканцы пытаются выстроить инициативам администрации президента США Джозефа Байдена, блокируя и намеченную помощь Украине, Тайваню и Израилю.

«Это вопрос серьёзного внутриполитического торга на фоне набирающей обороты президентской кампании», — констатировал Войтоловский.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на провал переговоров о помощи Украине, у президента США «есть маленький денежный мешочек», который он может использовать без ведома Конгресса. Речь идёт о том, что средства могут выделяться с помощью президентских исполнительных актов и распоряжений.

«Но это не средства, предназначенные для систематических расходов. Если речь идёт о систематических расходах, то здесь нужно решение Конгресса, — пояснил Войтоловский. — Потому что всё-таки суммы на помощь Украине, о которых идёт речь (около 60 млрд долларов), очень существенны. Я напомню, что американский военный бюджет запланированный на следующий год, — порядка 830-840 млрд долларов. Так что это значимая сумма по отношению ко всему военном бюджету».

Кроме того, Украине нужна не только военная помощь, но ещё и финансово-экономическая.

«Плюс нужны средства для поддержания серьёзной активизации Североатлантического альянса. Есть трудности с американскими союзниками. У многих из них есть собственные экономические проблемы, и значит, увеличение военных расходов — это серьёзный вызов. Между тем США заинтересованы в том, чтобы европейские союзники больше платили за свою «безопасность», — рассказал Войтоловский.

Войтоловский заявил, что военные расходы косвенно стимулируют саму американскую экономику. Дело в том, что значительная часть денег, которые предполагается выделить на оказание военной помощи Украине, будет потрачена на закупку вооружений и военной техники у американских производителей.

«Это косвенное стимулирование собственного ВПК. Тем более что министр обороны США Ллойд Остин провозгласил кампанию модернизации военно-промышленного комплекса. А значит, его необходимо обеспечить заказами», — рассказал американист.

Более того, украинский кризис позволяет обеспечить со стороны европейских союзников спрос на закупку американских вооружений и военной техники.

«Фактически США формируют усиливающийся спрос на европейском рынке вооружений и военной техники. Вот такой велосипед, на котором администрация Байдена собирается ехать. Но я уверен, что, если республиканцы придут к власти, они продолжат крутить педали на этом же велосипеде. А заявление Янг — это проявление внутриполитической борьбы, совершенно не связанной с Украиной. А деньги они найдут», — подытожил Войтоловский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным телеканала NBC News, республиканцы заявили, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. Однако все попытки сенаторов договориться зашли в тупик из-за «глубоких разногласий». Что касается Янг, то она, обращаясь к спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону посетовала на то, что у Белого дома нет «волшебного горшочка», который бы позволили продолжить финансирование Украины и закупать для нее оружие и технику.

Между тем лидер демократов в Сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу главы Белого дома Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели нацбезопасности, в том числе на поддержку Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не нашёл ничего лучше, как обвинить противников финансовой поддержки Украины в укреплении «стратегической позиции президента РФ Владимира Путина». Вслед за Янг Салливан также напомнил, что у администрации США почти закончились деньги и время на поддержку Украины.