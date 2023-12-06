Вашингтон, 6 декабря, 2023, 08:12 — ИА Регнум. На закрытом брифинге в Сенате США по запросу администрации Белого дома о выделении дополнительной помощи Украине и Израилю разразился скандал из-за разногласий между республиканцами и демократами, сообщил в соцсети X старший корреспондент телеканала Fox News в Конгрессе Чад Перграм.

(сс) Dan Scavino Конгресс США

Журналист отметил высказывание лидера демократов в верхней палате Конгресса Чака Шумера, который обвинил своего оппонента от республиканцев в Сенате Митча Макконнелла в «перехвате» темы встречи. Он предложил начать обсуждение с вопроса безопасности американских границ.

Также Шумер обвинил неназванного республиканца в том, что тот кричал на одного из генералов — участника брифинга и спрашивал, почему он не поехал на границу, добавил корреспондент.

Кроме того, представитель Республиканской партии от Северной Дакоты Кевин Крамер указал на «драматичность» встречи, демократ от штата Вирджиния, председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер и вовсе признал накал страстей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил, что в Сенате США республиканцы сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю, после того как не получили ответа от демократов на свои предложения.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрос президента США Джо Байдена и проголосовать против продвижения законопроекта, продолжая настаивать на значимых изменениях на границе.

Для США будет «абсолютным сумасшествием» не согласовать дополнительную помощь ВСУ. Это против интересов США, это неправильно, заявил глава Белого дома Джо Байден.