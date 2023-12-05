Москва, 5 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. «Лукойл» начал пересматривать стратегию в отношении активов в Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Ввиду существенного изменения условий деятельности предприятий группы «Лукойл» на территории Болгарии начата работа по пересмотру стратегии по данному активу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проанализируют различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса.

В «Лукойле» пояснили, что предприятие вынуждено пересмотреть стратегию после принятия госорганами Болгарии дискриминационных законов, других несправедливых и предвзятых политических решений в отношении завода, которые не имеют отношения ни к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, ни к увеличению доходной части бюджета страны.

Искусственно раздуваемая политическая буря вокруг предприятия крупной международной коммерческой структуры, которая не находится под санкциями ЕС, США и выполняет все обязательства перед государством и сотрудниками, наносит ущерб бизнесу компании «Лукойл», инвестиционному климату Болгарии, также разрушает имидж данной страны в глазах всего мирового бизнеса, негативно влияет на доходы государственного бюджета, указали в компании.

«Лукойл» намерен информировать органы власти Болгарии о дальнейших действиях в отношении активов в этой стране.

В Болгарии «Лукойл» владеет сетью АЗС и нефтебаз, нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе, бизнесом судовой и авиационной бункеровки.

В августе стало известно, что власти Болгарии начали процедуру по передаче нефтяного терминала Росенец от «Лукойла» под оперативный контроль государству. Концессионный договор с «Лукойл нефтохим Бургас» был прекращен на основании закона об изменении и дополнении закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине, который был принят парламентом страны 21 июля.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Болгарии стали начислять пошлину в 100 с лишним евро за транзит каждой тысячи кубометров российского газа. Больнее всего это ударит по соседней Сербии, а также по входящей в ЕС Венгрии. При этом болгарские эксперты по вопросам энергетики сомневаются, что новое законодательство будет работать эффективно, ведь оно было задумано как знак твердой прозападной линии Болгарии. Так, эксперт по энергетике из Института энергетического менеджмента Калоян Стайков сомневается, что Болгария получит дополнительный доход от новой пошлины.

По его словам, новая транзитная пошлина на российский газ — это то же самое, что и идея облагать налогом непредвиденные доходы российской нефтяной компании «Лукойл» в Болгарии. Эксперт отметил, что специалисты не знают, как это будет реализовано.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что политика Запада по установление потолка цен на российскую нефть провалилась. С 5 декабря 2022 года страны G7, Евросоюза и Австралия установили потолок цен на уровне $60 за баррель на нефть из РФ, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, сообщило 26 сентября, что западные танкеры, несмотря на санкции, перевозят большую часть российских экспортных партий нефти и топлива. По данным журналистов, российскую нефть вывозит и так называемый теневой флот танкеров, зарегистрированных вне юрисдикций государств, которые ввели санкции.