Москва, 5 декабря, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Вопрос об амнистии некоторых женщин, осужденных за ненасильственные преступления, должен быть рассмотрен и проработан в ведомствах. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 5 декабря журналистам, комментируя согласие президента России Владимира Путина с соответствующим предложением члена Совета по правам человека (СПЧ).

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Вчера президент сказал, что этот вопрос заслуживает того, чтоб быть рассмотренным, проработанным, это (предложение. — Прим. ред.) надо рассмотреть в ведомствах и выработать позицию», — сказал Песков.

На вопрос о сроках амнистии и вероятных персоналиях, которые могут под неё попасть, пресс-секретарь президента не ответил.

Как передавало ИА Регнум, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря российский лидер высказал мнение, что некоторые категории женщин, находящихся в местах лишения свободы, можно амнистировать.

В ходе заседания член СПЧ Ева Меркачева предложила освободить из заключения женщин, которые осуждены за ненасильственные преступления, если у них есть несовершеннолетние дети, а также тех, кто впервые получил срок, если нет потерпевших или если потерпевшие не возражают.

Путин поддержал предложение. Глава государства отметил, что необходимо подготовить и принять соответствующее решение по амнистии некоторых категорий женщин-заключённых.