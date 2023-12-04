Москва, 5 декабря, 2023, 02:51 — ИА Регнум. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря российский лидер Владимир Путин высказал мнение, что некоторые категории женщин, находящихся в местах лишения свободы, можно амнистировать.

ru.torange.biz В тюрьме

В ходе заседания член СПЧ Ева Меркачева предложила освободить из заключения женщин, которые осуждены за ненасильственные преступления, если у них есть несовершеннолетние дети, а также тех, кто впервые получил срок, если нет потерпевших или, если потерпевшие не возражают.

«Думаю, надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — поддержал предложение Меркачевой президент.

Убедительным примером правозащитницы оказался случай, когда женщина родила ребёнка и через два часа её с младенцем разлучили и вернули в места лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, очень большие сроки содержания под стражей подследственных неприемлемы, заявил 4 декабря Владимир Путин.

В мае председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на встрече с президентом рассказал о проводимой работе по гуманизации российского законодательства. Так, был подготовлен проект закона, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, а также лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Путин поручил провести обсуждение данной инициативы с экспертным сообществом, депутатами и Общественной палатой.