Вашингтон, 5 декабря, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что 5 декабря планируется выступление лидера киевского режима Владимира Зеленского в режиме видеосвязи перед сенаторами в рамках закрытого брифинга. Выступление Шумера транслировал канал C-Span.

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский и Оскар

«Администрация США пригласила <…> Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи в рамках проведения нами завтрашнего закрытого брифинга», — сказал он.

Брифинг проведут перед голосованием, которое определит, выделит ли Конгресс дополнительную финансовую помощь Украине, ранее запрошенную президентом США Джо Байденом.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря в Сенате США демократы и республиканцы не смогли договориться при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Ранее глава Белого дома запросил у американского Конгресса около $100 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также на охрану американской границы. Из общей суммы Киеву планируют направить $60 млрд в виде военной и гуманитарной помощи.

В Австрии в марте депутаты от Оппозиционной партии свободы покинули зал заседаний Национального совета, протестуя из-за выступления по видеосвязи главы киевского режима. Депутаты оставили на своих местах таблички с надписями: «Места для нейтралитета» и «Места для мира».