Вена, 30 марта, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Депутаты от оппозиционной Австрийской партии свободы покинули зал заседаний Национального совета, протестуя из-за выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 30 марта пишет Der Standard.

Кадр из видео. Работа Австрийского парламента. 2023 Оппозиционные депутаты покидают зал заседаний в знак протеста. Австрийский парламент

Депутаты оставили на своих местах таблички, на которых написано: «Места для нейтралитета» и «Места для мира». Таким образом они выступили против выступления Зеленского.

Как передавало ИА REGNUM, в Австрии около здания парламента прошёл митинг против выступления Зеленского, в ходе которого демонстранты держали в руках флаги Австрии и России, а также плакаты с лозунгами в поддержку нейтралитета республики и мира. Митингующие установили на ступенях около главного входа в здание парламента транспаранты с призывами отменить санкции ЕС против России и отказать в допуске военной техники НАТО на территорию Австрии.

Во время своего обращения к парламентариям Австрии Зеленский поблагодарил руководство страны за поддержку Украины в гуманитарной сфере.