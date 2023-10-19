Вашингтон, 19 октября, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден рассчитывает запросить у американского конгресса около 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом 18 октября сообщил телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По информации NBC News, всего Байден намерен запросить 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Из общей суммы Киеву направят 60 миллиардов долларов в виде военной и гуманитарной помощи.

Отмечается, что подготовка этого пакета ещё не завершена, но американский президент рассчитывает представить его к концу этой недели.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден в четверг вечером выступит с обращением на тему Украины и Израиля. По её словам, американский лидер планирует объявить о принимаемых США мерах в ответ на специальную военную операцию, проводимую ВС России на Украине.