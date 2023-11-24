Москва, 24 ноября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Европа в настоящее время «абстрагируется» от принципа неделимости безопасности, и имеющее место расширение НАТО не может не приводить к ответным мерам со стороны России, заявил 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Хочу ещё раз подчеркнуть, что именно НАТО постоянно движется со своей инфраструктурой к нашей границе. Мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас. И это не может не вызывать наших обеспокоенностей и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей безопасности», — сказал Песков журналистам.

Комментируя инициативу создания «военного шенгена НАТО», пресс-секретарь президента также отметил, что западные страны в очередной раз говорят о собственной безопасности в ущерб безопасности России.

«В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности, то есть они говорят о своей безопасности в ущерб нашей», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в апреле 2023 года в НАТО официально приняли Финляндию. Страна стала 31-м членом альянса. Подавая заявку на вступление в военный блок, власти Финляндии заявили о якобы существующей «российской угрозе». Также заявку на членство в НАТО подала и Швеция.

Финляндия и Швеция уже в скором времени могут дать согласие на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях, а вступление Финляндии в военный блок и проведение совместных мероприятий на территории Швеции уже создали дополнительный очаг напряжённости, заявлял ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Размещение военных баз НАТО в Финляндии и Швеции приведёт к перестройке системы обороны России и вынужденному симметричному ответу, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог Владимир Корнилов.