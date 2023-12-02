Москва, 2 декабря, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Российский фигурист и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что после того, как пришёл в себя от перенесённой ампутации конечностей, он не хотел жить. Этими мыслями он поделился с посетителями выставки-форума «Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM

Первый вопрос, который Костомаров задал хирургу после перенесённых операций, был о том, сможет ли он водить мотоцикл. По его словам, врач отреагировал своеобразно, покрутив у виска. Фигурист жалеет, что больше не сможет ездить на мотоцикле.

«Это был мой первый вопрос в больнице к хирургу: смогу ли я ездить на мотоцикле? Он пальчиком у виска покрутил: «Роман, о чём ты думаешь, тебе жизнь еле спасли, а ты о мотоцикле», — сообщил Костомаров.

В январе этого года олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, затем его поместили в медикаментозную кому.

У Костомарова начался сепсис, а вслед за ним и проблемы с кровообращением. После этого появилась информация о перенесённой им ампутации обеих стоп и кистей рук. Спортсмену провели процедуру протезирования ног и руки. Несмотря на перенесённую беду, Костомаров не сдаётся. Он периодически проводит тренировки и даже готов снова встать на лёд.

Как сообщало 14 октября ИА Регнум, он показал на видео, какуправляет машиной ампутированными кистями. Тогда он сказал, что нет ничего невозможного.

7 ноября спортсмен провёл тренировку по боксу без протеза. Днём ранее он посетил просветительский марафон «Знание. Первые» Российского общества «Знание» и сообщил о своих переживаниях и мыслях в период тяжёлых испытаний болезнью.

Первое время его посещали размышления, зачем он выжил и как строить жизнь дальше. Фигурист выразил признательность своей семье, оказавшей огромную поддержку, без которой, отметил он, вылезти из «такого болота» очень сложно. Родные говорили ему, что они пройдут с ним этот путь и всё будет хорошо.