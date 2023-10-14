Москва, 14 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые сел за руль после перенесённых ампутаций и протезирования. Видеоролик об этом он опубликовал 14 октября в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Нет ничего невозможного, без ручек за рулём!» — сказал Костомаров в кадре.

Он признался, что очень рад вернуться за руль — «счастья полные штаны», и рассказал, что тренируется водить машину на трассе, не развивая пока большую скорость.

Костомаров показал, как выполняет повороты и развороты. По его словам, крутить руль ему вполне комфортно, только в левой руке возникают неприятные ощущения.

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Видеоролик записала дочь Романа, которая сидела рядом с ним на кресле пассажира и подбадривала отца.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Костомарова госпитализировали с пневмонией, в больнице он провёл 175 дней. У фигуриста развился некроз, он перенёс несколько ампутаций на руках и ногах. После выхода из клиники и протезирования Костомаров приступил к тренировкам.

В августе во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи фигурист впервые появился на льду перед публикой. В октябре он заявил, что собирается участвовать в гастролях шоу Авербуха после Нового года.