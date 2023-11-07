Москва, 7 ноября, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров провёл тренировку по боксу без протеза. Об этом он рассказал 6 ноября после участия в марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Фигурист Роман Костомаров

«Спортзал у меня был всегда. Я даже пару дней назад сходил на бокс, правда, без протеза», — поделился фигурист.

По словам Костомарова, он регулярно тренируется, чтобы добиться своей главной цели — вернуться на лёд на коньках, хотя признаёт, что такого катания как раньше уже не будет.

Спортсмену приносят удовольствие любые тренировки, поскольку они укрепляют не только тело, но и дух. Костомаров заявил, что рад возможности снова водить машину, плавать, свободно передвигаться. Костомаров выразил благодарность и признательность за помощь, поддержку врачам и близким.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Костомаров был госпитализирован в больницу с пневмонией, где провёл 175 дней. У него развился некроз. Спортсмен перенёс несколько операций по ампутации рук и ног. После выписки из больницы и протезирования он приступил к тренировкам.

В октябре Костомаров показал на видео, как впервые сел за руль автомобиля после перенесённых операций. Он показал, как выполняет повороты и развороты. По его словам, крутить руль ему вполне комфортно, только в левой руке возникают неприятные ощущения, но всё же он рад вернуться за руль.