Москва, 24 ноября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров работает над тем, чтобы снова выйти на лёд в коньках. Об этом 24 ноября он заявил на форуме «Грани личного бренда».

Владимир Смирнов/ТАСС Фигурист Роман Костомаров

«В кроссовках на лёд — ерунда. Скоро я выйду на лёд в коньках. Ведётся работа. Я уже пробовал, скажу вам по секрету. Да, я не тот Роман Костомаров, который был, а мишка из цирка. Но понимаю, что с каждой тренировкой буду чувствовать себя лучше», — сказал Костомаров.

Также он заявил, что не собирается становиться тренером, поскольку это труднее, чем быть спортсменом.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Костомаров был госпитализирован в больницу с пневмонией, где провёл 175 дней. У него развился некроз. Спортсмен перенёс несколько операций по ампутации рук и ног. После выписки из больницы и протезирования он приступил к тренировкам.

22 ноября Костомаров провёл тренировку по теннису. Он учился наносить удары по мячу ракеткой, которую держал протезом правой руки. Сначала он несколько раз уронил ракетку, но затем её привязали к протезу.

7 ноября Костомаров провёл тренировку по боксу без протеза. По словам спортсмена, он регулярно тренируется, чтобы добиться своей главной цели — вернуться на лёд на коньках, хотя признаёт, что такого катания, как раньше, уже не будет.

В августе во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи фигурист впервые появился на льду перед публикой. В октябре он заявил, что собирается участвовать в гастролях шоу Авербуха после Нового года.