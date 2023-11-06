Москва, 6 ноября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия». Встреча прошла в рамках программы тематического трека «Знание. Сила», посвящённого достижениям современной России, которые являются примером для других стран и предметом гордости россиян.

Российское общество «Знание» Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров

Костомаров рассказал о своих мыслях в период болезни и отметил, что больше всего ему помогла поддержка близких.

«Первое время я думал, зачем я вообще выжил и как теперь жить дальше? Но мне помогла поддержка моей жены Оксаны, моей мамы, моего брата, которые говорили: «Мы пройдём этот путь с тобой, всё будет хорошо». Без поддержки близких вылезти из такого болота очень сложно», — сказал он.

Фигурист отметил, что свою роль в восстановлении сыграл спортивный характер, потому что на протяжении карьеры приходится часто сталкиваться с трудностями и преодолевать себя. По его словам, спорт воспитывает упорство.

Рассказывая о периоде восстановления после болезни, спортсмен отметил, что не хотел чувствовать себя проигравшим.

«Сложность в том, что восстановление тканей, примерка протезов, реабилитация — все это происходит очень медленно. Ты не можешь в кровати сесть, потому что все мышцы атрофировались. На то, чтобы научиться держаться в вертикальном положении, у меня ушло месяца три, наверное. Потом мне дали тренировочные протезы, я в них сделал несколько шагов. Реабилитологи не ожидали, что я смогу сразу пойти. А я без перил, без поддержки прошел метров пятнадцать. И когда я встал на ноги, я понял, что смогу жить дальше», — вспомнил Костомаров.

Российское общество «Знание»

Он также поделился со слушателями планами на будущее: адаптироваться с протезами в быту, сесть за руль автомобиля и снова встать на коньки.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Костомарова госпитализировали с пневмонией, в больнице он провёл 175 дней. У фигуриста развился некроз, он перенёс несколько ампутаций на руках и ногах. После выхода из клиники и протезирования Костомаров приступил к тренировкам.

В августе во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи фигурист впервые появился на льду перед публикой. В октябре он заявил, что собирается участвовать в гастролях шоу Авербуха после Нового года.