Москва, 2 декабря, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Потери ВСУ на донецком направлении за неделю составили 1680 военных, сообщил 2 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили более 1680 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии», — сообщил Конашенков.

Он отметил, что подразделения Южной группировки российских войск в течение недели улучшили положения по переднему краю, освободив село Артёмовское в ДНР.

Российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районах Марьинки, сёл Курдюмовка и Клещеевка в ДНР. На донецком направлении за неделю они отразили 17 атак ВСУ.

Также Конашенков сообщил, что на купянском направлении за неделю ВСУ потеряли 315 военных, на краснолиманском — более 950, на южнодонецком — свыше 880, на запорожском — 315 и на херсонском — 450.