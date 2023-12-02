Москва, 2 декабря, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю сбили восемь самолётов и один вертолёт украинской армии. Об этом 2 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Военный уточнил, что российские авиация и ракетные войска за неделю нанесли удары по топливному хранилищу и стоянке авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также по шести радиолокационным станциям П-18.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолётов воздушных сил Украины и один вертолёт, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолёт Ми-8», — сказал он.

Конашенков добавил, также силы ПВО уничтожили за это время 41 ракету для РСЗО HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM и 188 беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Конашенков рассказал, что за сутки ВСУ потеряли вертолёт Ми-8 в Херсонской области. По его словам, всего с начала спецоперации украинская армия потеряла 545 самолётов и 256 вертолётов.

Ранее в этот же день он заявил, что российские лётчики сбили истребитель МиГ-29 в Николаевской области. По словам Конашенкова, также силы ПВО перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь ракет для РСЗО HIMARS.