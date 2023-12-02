Москва, 2 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. ВСУ в ходе проведения попыток атак за неделю потеряли до 950 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Подразделения группировки войск «Центр» отразили 13 атак штурмовиков ВСУ.

«Всего на этом направлении потери ВСУ за неделю составили более 950 военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронемашин и 21 автомобиль», — заявил военный.

Помимо этого российские военные в течение недели отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении, 14 атак на запорожском направлении и 18 атак на купянском направлении, где ВСУ потеряли до 300 человек, а также нанесли 27 групповых ударов по украинским подразделениям высокоточным оружием и беспилотниками.

Как сообщало ИА Регнум 1 декабря, в ходе боёв украинские войска потеряли до 460 военнослужащих на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны, в числе прочего подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отбили атаку украинских штурмовиков из бригады нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).