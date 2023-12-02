Москва, 2 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Украинская армия за неделю потеряла 315 военных на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил 2 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Также на купянском направлении ВСУ потеряли два танка и восемь боевых бронемашин.

Подразделения российских войск улучшили положение по переднему краю возле села Синьковка в Купянском районе Харьковской области. Они отразили 18 атак ВСУ, добавил представитель ведомства.

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