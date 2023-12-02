Москва, 2 декабря, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В результате боёв на запорожском направлении в хоне проведения специальной военной операции Вооружённые силу Украины (ВСУ) потеряли до 315 военных убитыми и ранеными. Об этом 2 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Diego Herrera/Global Look Press

Кроме того, украинская армия лишилась пяти танков, семи боевых бронированных машин, 21 автомобиля и пяти орудий полевой артиллерии.

«На запорожскомнаправлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое», ― добавил представитель оборонного ведомства.

Также российские подразделения нанесли удары по силам и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки и Новоандреевки.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за неделю с 11 по 17 ноября потеряли более 425 военных на запорожском направлении, два танка, девять бронемашин, 14 автомобилей и семь орудий артиллерии. Российские военные отразили три украинские атаки в районе села Работино и ударили по силам трёх бригад ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки.

Вместе с тем на купянском направлении украинская армия за неделю потеряла убитыми и ранеными более 575 бойцов. Это произошло в ходе отражённых российскими военными 26 украинских атак.

За сутки 30 ноября, по данным Минобороны, российские подразделения отразили шесть атак украинских военных на запорожском направлении. Штурмовые группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались атаковать позиции российских войск в районе Работино и Вербового.