Москва, 30 ноября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Формат индивидуального предпринимательства в России — это идеальная промежуточная фаза для тех бизнесменов, которые уже переросли самозанятость, но пока не готовы регистрироваться как юридическое лицо. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 ноября заявил Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов предупредил, что в России через несколько лет могут ликвидировать такую форму ведения бизнеса, как индивидуальный предприниматель (ИП). По его словам, эта форма морально устарела и «ипэшникам» надо будет становиться руководителями или учредителями юридического лица.

Завьялов напомнил, что ИП была и остаётся одной из самых удобных форм ведения предпринимательской деятельности. Её введение позволило хоть как-то отбелить стихийное предпринимательство. Институт ИП стал оптимальной формой для малого бизнеса, причём не только по причине более низкой налоговой нагрузки, но и простоты ведения отчётности и управления.

«В России сейчас немногим меньше 4 млн ИП, и эта цифра растёт ежегодно, в том числе за счёт отказа многих предпринимателей от регистрации в форме юридического лица, — напомнил Завьялов. — Ликвидация ИП как формы ведения предпринимательской деятельности может демотивировать граждан, которые предпочитают именно её как более удобную, простую и гибкую».

В то же время Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова, полагает, что к каким-то тектоническим сдвигам национальной экономики возможная ликвидация ИП как формы бизнеса не приведёт. Хотя возможны определённые стрессы для бюджетов местных муниципалитетов.

«Однако однозначно утверждать, что ИП — морально устаревшая форма, было бы слишком опрометчиво, — подчеркнул он. — Сегодня ИП органично встроен в систему налогообложения бизнеса. Чтобы полностью исключить эту форму ведения бизнеса, необходимо как минимум расширить функционал «самозанятой» формы. На сегодняшний день именно ИП закрывает нишу в секторе малого и среднего бизнеса. При этом ИП обладает определённой степенью свободы для выбора системы налогообложения».

Поэтому, как полагает Максимов, отказ от использования ИП должен быть тщательно проработан и обоснован.

Впрочем, есть мнение, что в России уже наблюдается постепенный переход из налогового статуса ИП в налоговый статус самозанятого. На это обратил внимание профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, это связано с более простой формой отчётности, отсутствием необходимости платить взносы в Соцфонд. Но это подходит только тем, кто не нанимает работников, а трудится индивидуально.

«Оценивать ИП как «устаревший» формат преждевременно. Он отражает существующую структуру бизнес-отношений. И только в том случае, если такая форма перестанет быть интересна предпринимателям и они перестанут её использовать, тогда и будут основания её ликвидировать», — заметил Сафонов.

С другой стороны, отмена института ИП выглядит вполне возможной в условиях цифровизации, которая облегчает контроль за движением средств, а учёт доходов и расходов с использованием цифрового рубля позволяет рассчитывать на повышение собираемости налогов и их уплату предпринимателями. На это обратил внимание Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета при правительстве России.

«Но вот на граждан, решивших воспользоваться упрощёнными вариантами налогообложения, отмена ИП будет неприятным сюрпризом. Поэтому отмена возможностей по регистрации ИП и самозанятости выглядит дискуссионной и должна определяться не только возможностями контроля, но и целями развития страны», — уверен Цыганов.

​Кроме того, есть точка зрения, что отмена института ИП обернётся исключительно негативными последствиями — многие предприниматели уйдут в тень, поскольку регистрация юридического лица накладывает на человека больше обязательств и ответственности. Об этом предупредил Андрей Мастеров, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, финуниверситета при правительстве РФ.

«Придётся всё больше времени тратить на подготовку отчётности и соблюдение различных юридических формальностей, что потребует соответствующей подготовки и приведёт к росту временных и трудовых затрат на их соблюдение. Это может вынудить многих самозанятых вновь уходить в тень, что создаёт риски нового роста объёма теневой экономики в России», — считает Мастеров.

Кроме того, он полагает, что условия, которые сейчас сложились в российской экономике, трудно назвать подходящими для неоднозначных реформ, последствия которых не вполне понятны. Они рискуют снизить доверие к официальным государственным институтам и спровоцировать рост теневой экономики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Кирьянова, форма индивидуального предпринимательства была актуальна для России времён 1990-х годов, но в перспективе бизнесменам придётся выбирать иную форму налогообложения. Парламентарий объяснил, что в РФ будут самозанятые, которые не планируют развивать бизнес и масштабировать его, то есть работают на себя. Но если самозанятый будет расти в доходах и поймёт, что его деятельность может быть более прибыльной, он может вступать в ряды бизнесменов и выступать как руководитель или учредитель юридического лица.

По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, сегодня в российском секторе малого и среднего предпринимательства занято более 30 млн россиян.

Также есть сведения, что в России число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 20 лет с января по апрель 2023 года выросло почти на 10% — с 44 тыс. до 49,5 тыс. человек.