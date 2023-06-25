Москва, 25 июня, 2023, 03:39 — ИА Регнум. В России число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 20 лет с января по апрель 2023 года выросло почти на 10% — с 44 тыс. до 49,5 тыс. человек. Об этом сообщили «Известия».

Цитата мойбизнес. рф Предприниматели

При этом, число ИП до 30 лет стало больше на 6% — увеличение с 500 тыс. до 529 тыс.

Особо популярны у молодых предпринимателей сферы: торговля, строительство, транспортировка, хранение, научная и техническая деятельность, информация и связь, гостиничный бизнес, общепит, а также обрабатывающее производство.

Как сообщало ИА Регнум, поддержка со стороны государства малого бизнеса даёт свои плоды: малые и средние предприятия уже обеспечивают пятую часть внутреннего валового продукта (ВВП) России и около трети рабочих мест. С начала 2023 года только по самой массовой программе льготного кредитования субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получили более 101 млрд рублей.