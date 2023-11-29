Москва, 29 ноября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) на сегодняшний день занято более 30 млн россиян. Несмотря на карантинные ограничения в 2020-21 годах и санкционное давление, большинство регионов смогло сохранить количество представителей МСП. По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, достичь результата помог в том числе мораторий на проверки бизнеса. С доработкой и внедрением индикаторов риска добросовестный российский бизнес будет и вовсе избавлен от визитов проверяющих.

stavinvest.ru Проверка бизнеса

Снижение административной нагрузки на бизнес — один из приоритетов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» И в создании комфортной деловой среды в стране помогает реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД).

«Мы, по сути, за несколько лет отказались от проведения проверок ради проверок. Мы коренным образом изменили смысл самой проверки. Ведь до сих пор проверка фиксировала факт нарушения и, по сути, являлась неким инструментом наказания «по умолчанию». А сейчас мы перешли на то, что проверка назначается по рискам или по информации, из которой следует, что где-то либо будет совершено нарушение, либо нарушение совершается, и другим способом, кроме как проверкой, исправить ситуацию невозможно. По сути, проверка стала на сегодняшний день инструментом предотвращения нарушения», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Выступая с докладом на совещании под руководством президента России Владимира Путина, Григоренко подчеркнул, что количество проверок бизнеса сократилось в пять раз по сравнению с 2019 годом.

С продлением моратория на проверки до 2024 года продолжается переход на риск-ориентированную модель. Это значит, что проверка проводится только там, где есть риск нарушения законодательства. На возможность нарушения указывают индикаторы риска. По сути, проверка становится инструментом предотвращения нарушения законодательства.

«Абсолютно уверена, что добросовестный бизнес будет полностью освобождён от проверок», — заявила ИА Регнум вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Марина Блудян. Индикатор риска она сравнила с лампочкой: если «включаются» 2–3 индикатора, то у органов контроля возникает основание для того, чтобы начать проверку.

«Почему такая проверка хороша и удобна обеим сторонам? Потому что, когда сработали «лампочки», контролёры проверяют ровно то, на что они сработали. Это не комплексная проверка — экономится время», — отметила Марина Блудян.

К примеру, у Россельхознадзора одним из индикаторов для возможного выхода на проверку может стать наличие диспропорции при выпуске молока и сырья для его производства: если количество выпуска молока увеличивается, а сырья для его производства — нет, то это может свидетельствовать о признаках нарушения технологии.

Одним из индикаторов по линии МЧС является ложное срабатывание противопожарной сигнализации — значит, она может быть неисправна. Контрольные мероприятия спасатели могут начать, если такое происходит по несколько раз за месяц.

Для Минпромторга основанием для проверки могут стать подозрительные действия фармацевтического предприятия. Так, если производитель в два раза чаще, чем в прошлом году, отзывает из обращения серии лекарств, это может указывать на ненадлежащее состояние производства.

Минстрой инициирует контрольные мероприятия в отношении организаций, если число обращений о нарушениях в сфере ЖКХ увеличилось в три раза по сравнению с прошлым месяцем. Также ведомство может усмотреть нарушения требований к строительству объектов, если на земельном участке работает строительная техника, а застройщиком не направлено извещение о начале работ.

Акцент сместился с проверок к профилактике. Появился новый механизм контроля — профилактические визиты. Фактически это выездная консультация для бизнеса. Главное их отличие от проверок — отсутствие штрафов и санкций.

«Это действительно очень эффективно работает. У нас количество этих профилактических визитов в прошлом году было в два раза больше, чем количество проверок, а в этом году — уже в три раза больше. В прошлом году у нас было 680 тысяч визитов на 340 тысяч проверок, в этом году уже под 900 тысяч этих визитов, проверок сейчас порядка 300 тысяч на сегодняшний день», — подчеркнул вице-премьер Григоренко.

Реформа КНД уже получила положительные оценки регионального бизнеса. По словам министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Дениса Исмагилова, предприниматели отмечают, что процедуры прохождения проверок стали понятнее и удобнее.

В Орловской области значительно снизилась административная нагрузка на бизнес: в первом квартале 2023 года количество профилактических мероприятий в 10 раз превысило количество проверок для предпринимателей.

Повышение уровня правовой защищённости бизнеса отмечают и в Ульяновской области. «Мы давно говорим о необходимости перехода от контрольных проверок, которые часто оборачиваются для бизнеса огромными штрафами, к профилактическим визитам и предупреждениям. Благодаря введённому мораторию за два года значительно снизилось число таких мероприятий, что дало предпринимателям возможность направить свои силы на восстановление производственных процессов после экономических потрясений», — подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Екатерина Толчина.

Как сообщало ИА Регнум, снижение административной нагрузки на бизнес — часть мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В ходе совещания с правительством 22 ноября глава РФ поручил продлить на 2024 год действующий в настоящее время мораторий на внеплановые проверки предприятий и предпринимателей.