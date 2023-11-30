Москва, 30 ноября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В 2029 году в России могут ликвидировать такую форму ведения предпринимательской деятельности, как ИП (индивидуальный предприниматель). Об этом 30 ноября рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артём Кирьянов.

Сергей Фадеичев/ТАСС

В беседе с Ura.ru он напомнил, что в 2029 году завершится эксперимент со специальным налоговым режимом для самозанятых, что станет важной датой для малого и микробизнеса.

«Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту её не станет. Она была актуальна в 1990-е годы», — сказал он.

В связи с этим нынешним индивидуальным предпринимателям придётся выбирать какую-то другую форму налогообложения, уточнил Кирьянов.

«Будут самозанятые, которые не планируют развивать бизнес и масштабировать его, то есть работают на себя. Если самозанятый будет расти в доходах и поймёт, что его деятельность может быть более прибыльной, он может вступать в ряды бизнесменов и выступать как руководитель или учредитель юридического лица», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов 29 ноября рассказал, что в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) на сегодняшний день заняты более 30 млн россиян, и, несмотря на карантинные ограничения в 2020–21 годах и санкции, большинство регионов смогли сохранить количество представителей МСП. По его словам, достичь такого результата помог в том числе мораторий на проверки бизнеса.

По данным Минэкономразвития, на середину июля 2023 года число индивидуальных предпринимателей в стране достигло 3,9 млн человек. Из этого числа 1,56 млн — это женщины.