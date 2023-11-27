Москва, 27 ноября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Передача скифского золота, коллекции крымских музеев, на Украину — это воровство и свидетельство того, что никакая выставочная деятельность и сотрудничество России с европейскими музейными площадками сегодня невозможны, поскольку гарантий возврата нет. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился историк, политолог и публицист Михаил Смолин.

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Ранее стало известно, что Нидерланды передали скифское золото на Украину. Коллекция находилась на выставке в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме с начала 2014 года. Таможенная служба Украины подтвердила, что грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея страны пройдёт его идентификация.

«Я бы назвал это воровством. Потому что те музеи, которые подписали договоры на участие в выставке, должны были получить свои экспонаты обратно. Но это определённо политическое решение», — высказался Смолин.

По его мнению, украинская адвокатура и европейские суды решили не исполнять юридические договорённости с музеями Крыма, только потому что они теперь находятся на территории Российской Федерации. Смолин назвал инцидент очень важным моментом для европейской юриспруденции, который может открыть более широкие двери по изъятию российских средств, которые по итогу пустят на нужды украинских вооружённых формирований.

«Это такой пробный шаг, они как бы проверяют нас — а воспримут ли это как воровство или в России просто скажут, как разочарованы. Если это прокомментировать в спокойной риторике, то нас и дальше будут обкрадывать. Эта ситуация также говорит о том, что никакая музейная деятельность с европейскими выставочными площадками на сегодня невозможна. Всё может быть украдено и передано другим», — отметил историк.

Кроме того, по его словам, сложно сказать однозначно, почему Нидерланды приняли решение передать скифское золото Украине сейчас, в неспокойные времена. Смолин допустил, что это связано с результатами недавних парламентских выборов в Нидерландах. Первое место заняла партия «За свободу» во главе с Гертом Вилдерсом, который осуждает русофобию в Европе и холодно относится к поставкам оружия на Украину. По мнению эксперта, юридические инстанции Нидерландов могли испугаться, что новые власти страны могут пересмотреть решение о передаче коллекции Киеву, поэтому поспешили отправить музейные артефакты сейчас.

Смолин также усомнился в том, что коллекция скифского золота в полном объёме доехала до Киево-Печорской лавры. По его мнению, экспонаты слишком ценны, чтобы украинское руководство не захотело воспользоваться его продажей для получения дополнительной большой выручки.

«Интересно, куда дальше может попасть это золото и экспонаты коллекции. Будет ли оно передано в полном объёме в какой-то украинский музей или уже может считаться утерянным. Ведь через пару месяце нам могут сказать, что где-то что-то в итоге потерялось. И ищи-свищи, куда украинское чиновничество всё продало», — заметил Смолин.

О высокой вероятности утраты и продажи киевскими властями крымских ценностей заявила также юрист-международник Мария Ярмуш. Он отметила, что нельзя назвать законным решение Нидерландов отправить коллекцию на Украину.

«Такие решения незаконны и мотивированы только политически. К сожалению, крымские музеи проиграли дело, и их иск с жалобой отклонил Амстердам. И поскольку все судебные процедуры исчерпаны, есть основания полагать, что вся коллекция разворуется на Украине. А потом эти артефакты местные власти начнут распродавать через серых схемы или даже на каких-то аукционах. Остаётся только один вариант, что люди, которые будут покупать эти экспонаты, будут заинтересованы в возвращении их на родину, в Крым, в Российскую Федерацию», — поделилась Ярмуш.

Она отметила, что в рамках закона Россия уже исчерпала возможности восстановить справедливость. И теперь остаётся лишь вариант с попыткой отслеживания движения экспонатов из коллекции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вывоз коллекции крымских музеев на Украину. Он отметил, что скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться на территории этого российского региона.

Скифское золото из четырёх крымских музеев в 2013 году направили на выставку в Бонн, а в начале 2014 года — в Амстердам. В коллекции порядка 2 тыс. артефактов. Когда выставка завершилась, Киев потребовал, чтобы экспонаты передали украинским властям, а не в Крым. Суд Нидерландов принял сторону Украины.

Комментируя это решение, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скифское золото частью культурного наследия Крыма. По её словам, этот факт не могут отменить решения ангажированных судов.