Москва, 27 ноября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться на территории этого российского региона, сообщил 27 ноября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

(сс) VoidWanderer Скифский золотой шлем IV ст. до н. э., один из экспонатов, находившихся на выставке «Скифское золото» в Амстердаме

«Оно принадлежит Крыму. Должно быть там», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, украинская таможня 27 ноября объявила, что на Украину прибыла коллекция скифского золота из музеев Крыма. Ведомство отметило, что грузовик с 2694 кг культурных ценностей въехал на территорию Киево-Печерской лавры.

Скифское золото, заявили в украинской таможне, передадут национальному музею Украины.

Выставка золотых изделий «Скифское золото» из музеев Крыма почти десять лет находилась в Нидерландах. В 2014 году скифское золото вывезли в Амстердам для участия в выставке в археологическом музее.

По окончании выставочных мероприятий Нидерланды отказались возвращать экспонаты в Крым, который, по итогам референдума, вошёл в состав России 18 марта 2014 года. В июне этого года Верховный суд Нидерландов постановил, что скифское золото передадут Украине.

Комментируя это решение, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скифское золото частью культурного наследия Крыма. По её словам, этот факт не могут отменить «никакие решения ангажированных судов».