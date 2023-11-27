Киев, 27 ноября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Коллекцию скифского золота из музеев Крыма, которая течение последних девяти лет находилась в Амстердаме, доставили на Украину. Об этом 27 ноября сообщила украинская таможня.

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В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В начале 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.

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Экспонаты, которые Нидерланды удерживали и теперь передали Киеву, отправили в Амстердам в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в музей Алларда Пирсона. Всего в музей направили более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав России их так и не вернули в музеи.

«Киевская таможня приступила к таможенному оформлению скифского золота. Прямо сейчас грузовик с 2 694 кг культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры», — говорится в сообщении таможенной службы.

Коллекцию передадут национальному музею Украины. Таможенники идентифицируют экспонаты.

Министерство культуры и информационной политики Украины 22 ноября сообщило, что Амстердам скоро передаст коллекцию скифского золота Киеву. В ведомстве отметили, что с украинской стороны не возьмут плату за многолетнее хранение артефактов.

Скифское золото из четырёх крымских музеев в 2013 году направили на выставку в Бонн, а в начале 2014 года — в Амстердам. В коллекции порядка 2 тыс. артефактов. Когда выставка завершилась, Киев потребовал, чтобы экспонаты передали украинским властям, а не в Крым. Суд Нидерландов принял сторону Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила суд в ангажированности и создании опасного прецедента, подрывающего доверие между музейными сообществами. Она также заявила, что Москва не оставит судебное решение без адекватного ответа.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение нидерландского суда политизированным и ангажированным вердиктом, не имеющим ничего общего со справедливостью. Он напомнил, что скифское золото находилось в Крыму задолго до того, как полуостров стал каким-либо образом относиться к Украине.