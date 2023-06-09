Москва, 9 июня, 2023, 22:11 — ИА Регнум. Москва не оставит без адекватной реакции решение суда в Нидерландах по скифскому золоту, заявила 9 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой опубликовала пресс-служба министерства на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Вердикт Верховного суда Нидерландов создаёт очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны», — сказано в сообщении.

Захарова отметила, что суд проявил ангажированность.

«Скифское золото» является частью культурного наследия Крыма, и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот неоспоримый факт», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.

Порядка 2 тыс. артефактов, в том числе золотые изделия, обнаруженные археологами в Северном Причерноморье, находившиеся в музеях Крыма, в 2014 году были вывезены на выставку в Нидерланды. Голландский музей тогда принял решение не передавать коллекцию России и Украине, пока принадлежность предметов не определит суд или пока стороны не договорятся между собой.

Решение о передаче скифского золота Украине в 2021 году огласила судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По её словам, эти объекты — «часть культурного наследия Украины». У крымских музеев было право в течение трёх месяцев подать апелляцию.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий тогда заявил, что решение нидерландского суда — «политизированный и ангажированный вердикт, который не имеет ничего общего со справедливостью». Парламентарий напомнил, что скифское золото было в Крыму ещё задолго до того, как полуостров стал каким-либо образом относиться к Украине.