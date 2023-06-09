В МИД России пообещали ответ на решение передать скифское золото Украине
В МИД РФ пообещали не оставить без ответа решение суда в Нидерландах по скифскому золоту
Москва, 9 июня, 2023, 22:11 — ИА Регнум. Москва не оставит без адекватной реакции решение суда в Нидерландах по скифскому золоту, заявила 9 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой опубликовала пресс-служба министерства на своём сайте.
«Вердикт Верховного суда Нидерландов создаёт очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны», — сказано в сообщении.
Захарова отметила, что суд проявил ангажированность.
«Скифское золото» является частью культурного наследия Крыма, и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот неоспоримый факт», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Порядка 2 тыс. артефактов, в том числе золотые изделия, обнаруженные археологами в Северном Причерноморье, находившиеся в музеях Крыма, в 2014 году были вывезены на выставку в Нидерланды. Голландский музей тогда принял решение не передавать коллекцию России и Украине, пока принадлежность предметов не определит суд или пока стороны не договорятся между собой.
Решение о передаче скифского золота Украине в 2021 году огласила судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По её словам, эти объекты — «часть культурного наследия Украины». У крымских музеев было право в течение трёх месяцев подать апелляцию.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий тогда заявил, что решение нидерландского суда — «политизированный и ангажированный вердикт, который не имеет ничего общего со справедливостью». Парламентарий напомнил, что скифское золото было в Крыму ещё задолго до того, как полуостров стал каким-либо образом относиться к Украине.