Астрахань, 27 ноября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Жилой дом, который частично обрушился в Астрахани 16 ноября, восстанавливать не будут. Об этом 27 ноября сообщила администрация города, представив решение межведомственной комиссии.

МЧС России/ТАСС

«Комиссия единогласно приняла решение о том, что дом подлежит сносу», — говорится в сообщении.

По данным экспертов, конструкции обрушившихся третьего и четвертого подъездов дома находятся в аварийном состоянии, есть риск дальнейшего разрушения. При этом техническая возможность восстановления первого и второго подъездов как жилого объекта отсутствует.

Первый замглавы города Назар Кучерук отметил, что решение межведомственной комиссии о запрете эксплуатации жилого дома и его последующему сносу единственно верное.

В пресс-службе администрации Астрахани заявили, что параллельно с межведомственной комиссией продолжает работу комиссия по установлению фактов проживания граждан в данном доме и утраты ими имущества первой необходимости. Так, в реестре пострадавших числятся 194 человека. Расследование причин частичного обрушения дома продолжается.

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Как сообщало ИА Регнум, частичное обрушение жилой пятиэтажки в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В доме на Вокзальной площади, 1а обрушились третий и четвёртый подъезды. Из здания эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей. Кроме того, из-под завалов спасатели извлекли тело женщины. Ещё несколько человек числились пропавшими без вести.

Губернатор региона Игорь Бабушкин 19 ноября сообщил, что власти начали выплаты пострадавшим. Он добавил, что в регионе для определения ущерба сформировали специальную комиссию.

Предположительно, обрушение произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир, что привело к повреждению несущих конструкций. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.