Астрахань, 17 ноября, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Частичное обрушение жилого дома в Астрахани, по предварительной информации, произошло из-за строительно-ремонтных работ, проводившихся в одной из квартир, сообщило в своём Telegram-канале управление Следственного комитета России по Астраханской области.

Кадр из Телеграм — канала Игоря Бабушкина

Ранее вице-губернатор региона Олег Князев проинформировал, что областные власти исключили версию взрыва газа.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 ноября на Привокзальной площади в Астрахани обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Житель одного из подъездов рассказал газете «Известия», что перед случившимся раздался странный звук, после чего в стене в его квартире образовалась трещина.

Мужчина позвонил в МЧС и вышел на улицу, а уже примерно через семь минут произошло обрушение. Спасатели успели вывести из здания 213 человек, включая 37 детей. В результате ЧП погибла жительница дома 1939 года рождения.

Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Для жителей дома организовали три пункта временного размещения, где эвакуированным предоставили воду и горячее питание.

Кроме того, открыты горячие линии для людей, потерявших документы из-за ЧП. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал, что все бумаги восстановят вне очереди в максимально короткие сроки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 109 и 168 УК РФ о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.