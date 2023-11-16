Астрахань, 16 ноября, 2023, 19:21 — ИА Регнум. По предварительной информации, несколько человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения пятиэтажки в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести», — написал он в своём Telegram-канале.

По состоянию на 19:00 из здания эвакуировали 213 человек, из них 37 детей.

Новость дополняется.