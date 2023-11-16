Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Астрахани
Астрахань, 16 ноября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил вечером 16 ноября об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани.
Кадр из Телеграм — канала Игоря Бабушкина.
«Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб», — сообщил глава региона в Telegram-канале.
Обрушение произошло на Привокзальной площади.
Как сообщало ИА Регнум, 1 октября в жилом доме в Тобольске взорвался газ. Взрыв произошёл на последнем этаже жилой пятиэтажки на улице Ремезова, огонь перекинулся на кровлю. Площадь пожара составила 800 кв. м, спасатели эвакуировали около 300 человек. Как сообщили в управлении МЧС по Тюменской области, пострадали три человека.