Астрахань, 19 ноября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. В Астрахани власти начали выплаты пострадавшим при частичном обрушении жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

МЧС России

«115 человек, пострадавших при обрушении части двух подъездов в пятиэтажке на площади Вокзальной, получили первые выплаты», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он также добавил, что в регионе для определения ущерба сформировали специальную комиссию.

«Впереди ― оценка имущества и утраченной жилой площади. Далее муниципалитет предложит гражданам либо готовые квартиры, либо денежные компенсации согласно оценке», ― отметил Бабушкин.

В ходе встречи с жильцами 18 ноября глава региона заявил, что им также восстановят утерянные документы и проконсультируют по вопросам ипотеки.

Как сообщил министр социального развития и труда региона Дмитрий Заплавнов, каждый из пострадавших получит единовременные федеральную и региональную материальную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, частичное обрушение жилой пятиэтажки в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В доме на Вокзальной площади, 1а обрушились третий и четвёртый подъезды. В общей сложности из здания эвакуировали 213 человек, включая 37 детей. По данным властей, пострадали 80 квартир.

Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины 1939 года рождения — хозяйки одной из квартир. Несколько человек числились пропавшими без вести.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности. Согласно предварительным данным, обрушение произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир, что привело к повреждению несущих конструкций. Ремонтом занимались неустановленные лица. Следователи уже допросили более 70 жильцов.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома в Астрахани связано с недостаточным вниманием контролирующих органов.

В Астраханской области после произошедшего ввели региональный режим ЧС.