Москва, 27 ноября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины (ВСУ) придётся только отступать, потому что российские войска продолжат освобождать территории в направлении Николаева, Одессы, а также Харькова и Чернигова. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее украинский генерал-лейтенант Сергей Наев выразил опасения, что с наращиванием военной мощи российских войск и активного продвижения «война может выйти за пределы востока и юга страны». По его мнению, это случится, если Россия продолжит наращивать производство оружия и технологически совершенствоваться.

Военный политолог Подберёзкин счёл справедливым опасение украинского генерала, потому что соотношение сил в последнее время серьёзно менялось в пользу российской армии. На всех основных направлениях российские военные получали преимущества. Так, ВС РФ освободили промышленную зону Авдеевки, что является серьёзной потерей для украинских сил. Также, как заметил Подберёзкин, украинское наступление под Херсоном совсем выдохлось. При этом украинское руководство по-прежнему отрицает любые возможности переговоров с Москвой. В Кремле же, в свою очередь, продолжают выполнять главные цели СВО, обозначенные президентом, — добиваются денацификации и демилитаризации Украины.

«Поэтому им (ВСУ — прим. ред.) стоит ожидать продвижения российских войск в районе Херсона, Николаева, Одессы, а также освобождения территорий в сторону Харькова и Чернигова. Даже есть вероятность, что при случае пойдут в направлении Киева», — поделился мнением Подберёзкин.

Он заметил, что при этом украинские войска заметно редеют. Личного запаса и техники становится всё меньше. Только по официальным данным украинского минобороны, ВСУ уже потеряли более миллиона человек.

«Они потеряли всю профессиональную армию, и стратегические резервы тоже истощились. Основная часть военной техники тоже пришла в негодность, они практически остались без авиации. Поэтому в украинских войсках отдают себе отчёт, что если до конца декабря каких-то радикальных изменений не произойдёт — а их не может произойти априори, потому что резервы не могут взяться из воздуха — то им придётся капитулировать на целых участках», — рассказал Подберёзкин.

При этом, как заметил военный эксперт, западные партнёры Украины по-прежнему будут пытаться поддерживать украинские войска, поскольку для них расширение конфликта на большую часть страны даже выгодно. Так они продолжают истощать, как им думается, российские силы.

«Другое дело, что у Евросоюза и США самих военные ресурсы, которыми они могли поделиться, на исходе. Они опустошили почти все свои склады. Остались в оперативном подчинении какие-то собственные запасы и вот даже из них они уже начали брать и отправлять оружие Украине, что им категорически не нравится. Поэтому много они сделать не смогут и мало чем помогут ВСУ», — отметил военный эксперт.

Он также подчеркнул, что Россия тем временем не останавливается в производстве нового вооружения и поиске технологических инновационных решений для производства боевой техники. Так, например, в России продолжается работа над новейшими морскими беспилотниками, поставку которых к военным ожидают к концу этого года. Также ведутся работы над истребителями нового поколения и совершенствованием ракет.

27 ноября в Минобороны России сообщили о взятии штурмом опорного пункта ВСУ на артёмовском направлении. 24 ноября российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в районе села Уды Харьковской области.

Ранее в Евросоюзе посетовали, что не смогут предоставить Украине обещанный миллион снарядов до конца 2023 года, как планировалось в его начале. Глава минобороны Германии Борис Писториус признал, что план с поставками такого числа боеприпасов невозможно выполнить в оговоренный ранее срок. Он уточнил, что обещание не удалось выполнить, несмотря на все попытки ускорить процесс производства боеприпасов.

Тем временем президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас высказал мнение, что Киеву необходимо смириться с утратой украинских территорий, так как они уже никогда не вернутся под его контроль. По мнению американского дипломата, вместо этого Киеву стоит сконцентрироваться на сохранении оставшихся под его контролем территорий.

Как сообщало ИА Регнум, экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия может освободить половину территории Украины после краха ВСУ. По его словам, украинская армия находится на грани коллапса, так как исчерпала все людские и военно-технические резервы. Эксперт уточнил, что из-за этого ситуация на фронте стала «катастрофичной».