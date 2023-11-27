Москва, 27 ноября, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Российские военные захватили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на артёмовском направлении. Об этом 27 ноября сообщили в Минобороны России.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Взводный опорный пункт с засевшим в нём подразделением украинских военнослужащих ивановские десантники обнаружили с помощью беспилотников.

«По переданным координатам был нанесён удар артиллерийскими расчётами ВДВ», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

После этого штурмовой отряд «крылатой пехоты» пошёл на штурм и сломил сопротивление украинских военных. В результате боя четверых военнослужащих ВСУ взяли в плен, те, кто оказал сопротивление и отказался сдать оружие, ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в районе села Уды Харьковской области. Его обнаружили в ходе совместной работы бойцы батальона «Запад-Ахмат» и сводного оперативного отряда города Белгорода. По объекту нанесли точный удар из миномётов. В результате опорный пункт с находящемся в нём личным составом уничтожили.

Артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ при помощи гаубицы «Мста-Б» и беспилотного комплекса «Орлан-10» 25 ноября уничтожили склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт украинских войск.