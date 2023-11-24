Грозный, 24 ноября, 2023, 18:41 — ИА Регнум. В районе села Уды Харьковской области уничтожен опорный пункт ВСУ. Об этом 24 ноября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Он отметил, что опорный пункт неприятеля был обнаружен в ходе совместной работы бойцов батальона «Запад-Ахмат» и сводного оперативного отряда города Белгорода.

«Воздушная разведка оперативно передала координаты миномётной батарее, после чего был нанесён точный удар по объекту. В результате оперативных действий опорный пункт противника, как и личный состав, находящийся в нём, был уничтожен», — написал Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и дронами, в результате были поражены пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Иностранного легиона».

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения вертолётами Ка-52 техники ВСУ. В комментарии к видео указано, что экипажи ударных вертолётов Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ на донецком направлении.