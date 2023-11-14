Берлин, 14 ноября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Европейский союз не успеет поставить в срок обещанный Киеву миллион артиллерийских снарядов. Об этом 14 ноября заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом совместного заседания глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе, его выступление транслировали на сайте Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Одного миллиона не удастся достичь, надо исходить из этой данности», — сказал он.

Глава немецкого минобороны отметил, что во время принятия решения о поставке на Украину такого объёма боеприпасов высказывали мнения, что это невозможно реализовать из-за отсутствия достаточных мощностей для их производства.

«И они, к сожалению, оказались правы», — констатировал Писториус.

Он уточнил, что обещание не удалось выполнить, несмотря все попытки ускорить процесс производства боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 14 ноября, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз не сможет поставить к марту 2024 года ранее обещанный Киеву миллион снарядов. По его словам, причиной этого стало не отсутствие политической воли, а печальное состояние европейской оборонной промышленности.

Агентство Bloomberg 10 ноября сообщило, что ЕС едва ли сумеет выполнить свои обязательства поставить Киеву миллион артиллерийских боеприпасов к марту следующего года. По данным издания, сейчас, когда истекла половина срока с момента этого обещания, Украина получила лишь 30% от этого объёма.