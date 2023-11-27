Вашингтон, 27 ноября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Киеву необходимо смириться с утратой украинских территорий, так как они уже никогда не вернутся под его контроль. Такое мнение 26 ноября высказал президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью телекомпании CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Идея о том, что Украина вернёт двадцать процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать», — сказал он.

По мнению американского дипломата, вместо этого Киеву стоит сконцентрироваться на сохранении оставшихся под его контролем территорий.

При этом Хаас выразил обеспокоенность в связи с тем, что на фоне военных провалов украинской армии поддержка Киева со стороны Запада будет продолжать уменьшаться.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия может освободить половину территории Украины после краха ВСУ. По его словам, украинская армия находится на грани коллапса, так как исчерпала все людские и военно-технические резервы. Эксперт уточнил, что из-за этого ситуация на фронте стала «катастрофичной».

Обозреватель издания The American Conservative Питер ван Бурен 20 ноября написал, что украинский конфликт завершится освобождением Россией новых территорий. Он отметил, что для Киева завершение конфликта станет весьма печальным, а условия его урегулирования будут продиктованы украинским властям не только США, но и Россией, как это было в случае с Крымом.

Президент России Владимир Путин 22 ноября заявил, что происходящее на Украине является трагедией и сейчас нужно искать пути для её прекращения. Он напомнил, что именно Киев отказался от ведения переговоров и закрыл себе пути для диалога.