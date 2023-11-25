Вашингтон, 25 ноября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Половина территории Украины может оказаться под контролем России после краха ВСУ. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Реальность такова, что украинская армия находится на грани коллапса. Это признают все. И если она падёт, то произойдёт стремительный вывод войск, и русские заполнят эту оставленную пустоту, а если они это сделают, то эта территория, скорее всего, не будет возвращена Украине», — сказал Риттер.

Бывший разведчик добавил, что ВСУ исчерпали все людские и военно-технические резервы, поэтому ситуация на фронте стала «катастрофичной».

По его словам, если у приближённых главы киевского режима Владимира Зеленского «не хватит сил сказать правду» и убедить его остановить военные действия, то «20 процентов потерянных им территорий вполне могут превратиться в 40 или 50».

Ранее Риттер высказал мнение, что Зеленский будет убит своими же генералами, которые устроят самосуд над ним. По его словам, военные могут устроить инсценировку суда, признать Зеленского виновным во всех преступлениях, а затем расстрелять его. А возможно, даже и суда не будет, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский политолог Скотт Беннетт заявил, что Украина с самого начала конфликта с Россией была обречена на поражение, фактически она уже проиграла. По его словам, Зеленский без необходимости уничтожил 500 тыс. солдат.

Он добавил, что различные фигуры вокруг Зеленского также начинают произносить слова о поражении в конфликте, а реальность развеяла заблуждения и фантазии, которыми США опьянили украинское политическое руководство.