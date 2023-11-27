Вашингтон, 27 ноября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев, ответственный за оборону северной границы Украины, выразил опасения, что с наращиванием военной мощи российских войск и активного продвижения, «война может выйти за пределы востока и юга страны».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В секретном месте на севере Украины расположен один из крупнейших на Украине учебных центров. По словам Наева, в этом центре командование ВСУ всё, что получает от союзников, использует для создания мобильных огневых групп, строит оборонительные сооружения, чтобы заполнить «каждый дюйм пространства».

Наев также сказал, что если Россия продолжит наращивать производство оружия и технологически совершенствоваться, война может выйти за пределы востока и юга Украины.

«Мы готовимся к этому, устанавливаем мины и тренируем наши силы», — цитирует ABC News генерал-лейтенанта.

Издание сообщило, что по данным разведки ВВС и минобороны Украины, за последние два месяца Россия запустила в сторону Украины более 800 беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, срыв российско-украинских переговоров превратил Украину в «страну инвалидов и эмигрантов, в страну с переломанным хребтом — и экономической, и политической, и социальной жизни, и главное — морального духа нации». Такое мнение высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала ноября составили более 13,7 тыс. человек, также киевская армия лишилась около 1800 единиц вооружения и военной техники.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил об успешной проведённой операции бойцами отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД республики и военнослужащими 2-го армейского корпуса. Они уничтожили очередную группу диверсантов в пригороде Артёмовска.