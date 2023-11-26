Москва, 26 ноября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки отразили на краснолиманском направлении атаку штурмовых групп спецназа ВСУ, сообщили 26 ноября в Министерстве обороны.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике одной из бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Серебрянки, Григоровки и Ямполовки (ДНР). Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 60 военнослужащих, отметил Конашенков.

Ещё одна атака штурмовых групп ВСУ была отражена на южнодонецком направлении, рассказал также официальный представитель Минобороны. Также было нанесено огневое поражение живой силе и технике бригады территориальной обороны ВСУ в районе Приютного Запорожской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих.

Кроме того, 26 ноября в Минобороны сообщили о нанесении ударов по топливохранилищам ВСУ в Полтавской области и арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области. Средства ПВО РФ в минувшие сутки сбили три самолёта противника в Днепропетровской и Херсонской областях.