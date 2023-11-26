Москва, 26 ноября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. ВС России нанесли удары по топливным хранилищам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтавской. Об этом 26 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области», — сказали в министерстве.

25 ноября Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе Серебрянки. В военном ведомстве уточнили, что силами ВС РФ были поражены пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

До этого в Минобороны рассказали, что ВСУ потеряли за неделю более 740 военных на краснолиманском направлении. В ведомстве добавили, что ВС РФ также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.