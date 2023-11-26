Москва, 26 ноября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки сбили три истребителя ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщили 26 ноября в Министерстве обороны.

Максим Блинов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолёта воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населённых пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолёт МиГ-29 в районе населённого пункта Пятихатки Днепропетровской области», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, средства ПВО в минувшие сутки перехватили 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов противника в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, отметил Конашенков.

Накануне, 25 ноября, Конашенков сообщил, что средства ПВО России в минувшие сутки сбили два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области, перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов противника в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

26 ноября в Минобороны также сообщили о нанесении ударов по топливохранилищам ВСУ в Полтавской области и арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области. Кроме того, на южнодонецком и краснолиманском направлениях были отражены атаки штурмовых групп ВСУ.