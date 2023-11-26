Москва, 26 ноября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом 26 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченко в ДНР и улучшили положение по переднему краю», — сказал Конашенков.

Он добавил, что нанесено огневое поражение живой силе и технике украинской 127-й бригады территориальной обороны около Приютного Запорожской области. Потери противника составили до 80 военных и два автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября Конашенков сообщил, что на южнодонецком направлении ВС России отразили атаку противника около населённого пункта Приютное, потери ВСУ составили до 150 военнослужащих. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».