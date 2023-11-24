Москва, 24 ноября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. США и Европейский союз не смогут открыто отменить санкции против России, но начнут всё чаще закрывать глаза на нарушение Москвой этих ограничений, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Об этом он заявил 24 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее появилась информация, что власти американского штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого ранее закона о мерах против связанных с Россией компаний.

«С одной стороны, международные отношения — это прерогатива Белого дома, то есть центральной власти США, а не отдельных штатов, — напомнил Зубец. — С другой стороны, сегодня появились данные, что 70% американских граждан выступают за прекращение войны на Украине и установление мира. В этих условиях Байдену будет довольно сложно настаивать на продолжении конфликта. Да и европейцам эта история уже давно надоела».

По его словам, отменить антироссийские санкции ни США, ни Евросоюз не могут, так как это будет потеря лица и признание победы России.

«Но смотреть в сторону, когда Россия будет нарушать санкции и не препятствовать обходу этих ограничений, — такое возможно», — объяснил Зубец.

Иными словами, в США и ЕС на высоком уровне будет заявлено, что «мы победили», а «победа» будет заключаться в том, что Вашингтон и Брюссель будто бы спасли Украину как самостоятельное государство. Но правда жизни будет брать своё, и экономические отношения будут продвигаться.

«Вероятнее всего, санкции будут отменяться явочным порядком. Например, никто не станет активно бороться с параллельным импортом европейской и американской продукции в Россию. Более того, часть брендов (через посредников) уже вернулась в Россию. И на Западе этому уже никто не мешает, что фактически санкционирует восстановление нормальных торгово-экономических отношений в части отдельных брендов», — предположил Зубец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным издания Politico, власти штата Нью-Джерси решили приостановить исполнение закона о мерах против связанных с Россией компаний. Так получилось из-за того, что компания, которую он планировал внести в чёрный список, получила временное ограничительное постановление от федерального судьи. Речь идёт об американских подразделениях японской Kyocera, у которой есть дочерние компании в России. В чёрном списке за сотрудничество с РФ могли также оказаться Xerox, банк JP Morgan Chase, Tarkett и прочие крупные фирмы.

Однако на время разбирательства федеральный окружной суд в Нью-Джерси запретил вводить ограничения в отношении Kyocera.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции обладают эффектом бумеранга, от них страдают сами европейцы. По его словам, России до сих пор удавалось находить способы, чтобы свести к минимуму негативные последствия санкций.

В то же время Песков признал, что в первое время после введения западными странами беспрецедентных санкций в 2022 году существовала угроза обвала российской экономики, однако его удалось избежать, мобилизовав все ресурсы.

В свою очередь, аналитик София Ампгкариан заявила, что антироссийские санкции потерпели полный провал и для заключения мирного соглашения по ситуации на Украине их необходимо отменить.