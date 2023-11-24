Вашингтон, 24 ноября, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Антироссийские санкции потерпели полный провал, и для заключения мирного соглашения по ситуации на Украине их необходимо отменить. Такое мнение изложила аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Провал украинского контрнаступления способствовал росту веры в то, что эта война может закончиться тупиком или даже победой России», — считает автор.

Эксперт настаивает, что Западу придётся пересмотреть свою политику санкций. Осознав возможность невоенного решения, западные страны также должны осознать трудную правду о том, что санкции и замороженный суверенный долг России могут стать необходимой жертвой в мирных переговорах.

София Ампгкариан перечислила ряд эффективных мер, с помощью которых РФ смогла противостоять экономической войне, отметив, что западные политики недооценили готовность стран мира игнорировать рестрикции.

«Санкции стали самым ярким примером провала санкционной политики», — заключила аналитик, добавив, что США давно пора осознать очевидные уроки современной истории ошибочной стратегии экономического принуждения.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин высказал мнение о том, что Россия пока не полностью «отключилась» от Запада, при этом более половины пути в этом направлении уже пройдено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции обладают эффектом бумеранга, от них страдают сами европейцы. России, добавил он, до сих пор удавалось находить способы, чтобы свести к минимуму негативные последствия санкций.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций против 147 физических и 303 юридических лиц.