Москва, 19 ноября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. В первое время после введения странами Запада беспрецедентных антироссийских санкций в 2022 году существовала угроза обвала экономики России, однако его удалось избежать, мобилизовав все ресурсы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», её фрагмент 19 ноября выложил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить», — сказал представитель Кремля, уточнив, что в тот момент на российскую экономику обрушился груз беспрецедентных санкций.

Песков уточнил, что с таковыми никогда не сталкивалась ни одна страна мира и теоретически такого удара не могла выдержать никакая в мире экономика.

Он добавил, что благодаря мудрым решения российского руководства и титанической работе, проделанной правительством страны, экономику удалось стабилизировать и даже добиться её роста.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября Песков заявил, что западные страны мучаются, потому что видят, что наложенные ими санкции не бьют по российской экономике. Он уточнил, что Запад не гнушается ничем и продолжит искать способы оказания давления на Россию.

Американский минфин 16 ноября ввёл антироссийские санкции против 14 компаний и трёх морских судов. Вашингтон включил в санкционный список компании Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation, а также ряд других.

Президент России Владимир Путин 13 ноября заявил, что ситуация в российской экономике устойчивая, а по итогам 2023 года рост ВВП составит около 3%. Глава государства назвал это хорошим результатом и уточнил, что половину роста экономики России приносит развитие промышленности.