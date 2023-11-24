Нью-Джерси, США, 24 ноября, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Власти американского штата Нью-Джерси приняли решение о приостановке исполнения принятого ранее закона о мерах против связанных с Россией компаний, сообщила газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Этим летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую он планировал внести в чёрный список, получила временное ограничительное постановление от федерального судьи», — указали авторы статьи.

В публикации говорится об американских подразделениях японской Kyocera, у которой есть дочерние компании в России. В чёрном списке за сотрудничество с РФ могли также оказаться Xerox, банк JP Morgan Chase, Tarkett и прочие крупные фирмы.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи подписал указ о санкциях в отношении связанных с Москвой фирм после начала специальной военной операции на Украине. Компании ограничили в субсидировании и вложениях из пенсионного фонда штата.

На время разбирательства федеральный окружной суд в Нью-Джерси запретил вводить ограничения в отношении Kyocera. В компании настаивают на превышении полномочий властями штата, которые пытаются регулировать зарубежную торговлю и вмешиваться в работу федерального правительства США, отвечающего за введение антироссийских санкций, отметили в издании. На другие компании также может распространяться принятое судом решение, поэтому власти приостановили исполнение закона.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Вашингтон ввёл санкции против полковника ВС России Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина, которые, по мнению американцев, нарушили права человека. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что военные и их родственники лишились прав на въезд в США.

В Кремле 20 ноября заявили, что Россия свела к минимуму негативные последствия санкций. Часто срабатывает эффект бумеранга, и от них страдают те, кто вводит ограничения. На Западе продолжают попытки поиска санкционных решений, которые били бы по России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.